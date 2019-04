Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfallflucht - beschädigter, roter Kleinwagen gesucht

Schwerte (ots)

Am Dienstagabend (09.04.2019) fuhr eine Iserlohnerin gegen 21.50 Uhr mit ihrer Beifahrerin auf der Bergstraße in Richtung Berghofen. In einer Linkskurve kam ihr ein roter Kleinwagen entgegen, der seinerseits die Kurve schnitt. Die Iserlohnerin wich nach rechts aus, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem roten PKW nicht vermeiden.

Der unbekannte Fahrer/die unbekannte Fahrerin setzte unvermittelt die Fahrt in Richtung Schwerte fort.

Am Fahrzeug der Iserlohnerin entstand ein Sachschaden von etwa 5 000 Euro. Rote Lackanhaftungen und ein Fahrzeugteil wurden an der Unfallstelle gesichert. Der rote PKW müsste im linken Frontbereich beschädigt sein.

Hinweise zum unfallbeteiligten, roten PKW und seinem Fahrer/seiner Fahrerin bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell