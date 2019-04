Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Tierheim und Vereinsheim - Täter machten keine Beute

Schwerte (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Dienstag (09.04.2019) schlugen unbekannte Täter auf dem Gelände des Tierheims Am Gartenbad eine Scheibe einer Gartenhütte ein und gelangte so in das Gebäude. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Zudem versuchten die Täter mit negativem Erfolg die Tür eines neben der Hütte stehenden Bauwagens aufzuhebeln.

Auch in die Gebäude eines in der Nähe liegenden Tennisvereines versuchten die Täter einzudringen. Sie hebelten die Tür zum Vereinsheim auf, scheiterten dann aber an einer weiteren innenliegen Tür. Weiterhin hebelten die Täter die Tür zur dortigen Gartenhütte auf, entwendeten aber nichts.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

