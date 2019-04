Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Tütchen mit weißem Pulver auch an Möbelhaus verschickt - Substanz wurde auch hier rechtzeitig erkannt

Kamen (ots)

Ein weiterer Brief, in dem sich ein Tütchen mit einem weißen Pulver befand, wurde heute durch die Poststelle eines Möbelhauses im Kamen Karree entdeckt. Auch hier wurde der Auffindeort durch die Feuerwehr abgesichert und der Brief durch eine Spezialeinheit der Dortmunder Feuerwehr gesichert. Eine anschließende Analyse des Inhaltes ist vorgesehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Personen im Umfeld des Einsatzes.

Auch zu diesem Sachverhalt werden weitere Ermittlungen zum Sachverhalt durch die Kreispolizeibehörde Unna durchgeführt werden.

