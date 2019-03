Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die abgebildete Frau? -

Kamen (ots)

Am 29.11.2018 hat ein 39-jähriger Unnaer um 16.20 Uhr an einem Geldautomaten der Sparkasse in Kamen Heeren eine Verfügung getätigt, allerdings das ausgeworfene Geld nicht aus dem Ausgabeschacht entnommen. Hinter dem Geschädigten stand eine weibliche Person, die anschließend das Geld an sich genommen und dann die Örtlichkeit verlassen hat. Dieser Vorgang wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei nun ein Foto der Tatverdächtigen. Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise bitte an die Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0.

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kamen-unterschlagung

