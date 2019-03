Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall zwischen Auto und Pedelec - Radfahrer schwer verletzt

Holzwickede (ots)

Schwer verletzt worden ist ein Pedelec Fahrer am gestrigen Mittwoch (20.03.2019) bei einem Verkehrsunfall auf dem Billmericher Weg. Der 78-jährige Dortmunder fuhr gegen 15.15 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Holzwickede. In Höhe des Freizeitbades Schöne Flöte wechselte er nach Zeugenangaben, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten auf die Fahrbahn. Die in die gleiche Richtung fahrende VW Fahrerin aus Dortmund konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden. Der Senior wurde zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden. Dabei verletzte er sich schwer. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der PKW und das Rad wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Während der Unfallaufnahme wurde der Billmericher Weg für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 5000EUR.

