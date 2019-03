Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - zwei PKW stießen im Kreuzungsbereich zusammen

Werne (ots)

Am Donnerstag (14.03.2019) fuhr gegen 19.20 Uhr ein 24 jähriger Selmer auf der Münsterstraße aus Richtung Lünen in Richtung Herbern. Als er an der Kreuzung Penningrode nach links abbiegen wollte, achtete er nicht auf den PKW eines ihm entgegenkommenden 56 jährigen Fahrers aus Werne. Die Fahrzeuge kollidierten und der Selmer und die 53 jährige Beifahrerin des Werners verletzten sich. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro.

