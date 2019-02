Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - versuchter Raub mit Schusswaffe - Verdächtiger ermittelt

Selm (ots)

Am Mittwoch, den 20.02.2019 hat ein mit einem Motorradhelm vermummter Mann versucht unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld in einem Geschäft an der Kreisstraße zu rauben. Die Kassiererin verweigerte die Herausgabe des Geldes, so dass der Mann daraufhin ohne Beute flüchtete.

Durch Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte jetzt ein verdächtiger Mann festgestellt werden, es handelt sich um einen 29-jährigen Selmer. Er konnte am gestrigen Tag (27.02.2019) festgenommen werden und hat in einer ersten Vernehmung die Tat eingeräumt. Die Ermittlungen dauern an.

