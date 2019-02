Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte/ Kreis Unna - Vermisstenfahndung - Mutter und Sohn gesucht

Schwerte Kreis Unna (ots)

Seit Mittwoch, den 20.02.2019 werden die 51-jährige Kerstin Kiesewetter und ihr 29-jähriger Sohn David vermisst. Die beiden wurden zu dem Zeitpunkt das letzte Mal zusammen in Gelsenkirchen gesehen. David ist geistig behindert und ist auf Medikamente angewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich beide gemeinsam etwas antun werden. Die Vermisste hatte ihren letzten Wohnort in Schwerte, der Sohn lebt in einer Wohngruppe in Datteln. Das soziale Umfeld befindet sich in Schwerte, im Kreis Unna. Frau Kiesewetter ist 51Jahre alt, sehr dünn und etwa 1,75m groß. Zuletzt hatte sie blonde, mittellange Haare. Die Unterarme sind tätowiert, auf der Brust hat sie ein Einhorn Tattoo. David Kiesewetter ist 29 Jahre alt, etwa 1,90m groß und kräftig. Er hat blonde Haare. Zuletzt war er mit einem lilafarbenen Poloshirt über einem weißen T-Shirt bekleidet. Er hat starke X-Beine und ein Stier Tattoo auf dem Oberarm. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Vermissten geben? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 0.

Ein Bild der Beiden ist unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/gelsenkirchen-mutter-und-sohn-vermisst

