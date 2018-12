POL-UN: Unna - Aufmerksame Zeugin informierte über eine Verkehrsunfallflucht

Unna (ots) - Eine aufmerksame Zeugin beobachte am Samstag (08.12.2018)um 16:09 Uhr auf dem Kundenparkplatz der Firma Zurbrüggen eine Verkehrsunfallflucht. Ein 26-jähriger Unnaeraner ging zu seinem blauem Audi, nachdem dieser frontal gegen einen geparkten weißen Toyota gerollt war. Der Fahrer des Audi schaute sich beide Fahrzeuge an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell