POL-UN: Unna - Wohnungseinbruchsdiebstahl - Fenster aufgehebelt

Unna (ots) - In den Abendstunden des gestrigen Samstages (01.12.), in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20.10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Im Kamp ein. Hierzu hebelten die Einbrecher ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und gelangten so ins Innere des Objektes, wo sämtliche Räume durchsucht wurden. Zu Art und Umfang der erlangten Beute liegt noch keine konkrete Aussage vor. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Unna, Telefonnummer 02303-921-3120 oder Telefon 02303 - 921 0.

