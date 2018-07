POL-UN: Schwerte - PKW Diebstahl - weißer Mercedes GLE entwendet

Schwerte (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (04.07. - 05.07.2018) ist ein weißer Mercedes GLE 500 zwischen 17.00 und 05.30 Uhr aus der Straße Am Hermannsbrunnen gestohlen worden. Am Fahrzeug waren die Kennzeichen UN-VH 2417 angebracht Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

