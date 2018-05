POL-UN: Holzwickede, Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Holzwickede (ots) - Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr eine 44jährige Fröndenbergerin auf der Langescheder Straße in Richtung Fröndenberg. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kam sie aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte vor einen Baum. Anschließend schleuderte das Fahrzeug in den Straßengraben. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Nach entsprechend ausgefallenem Atemalkoholtest wurden der Frau eine Blutprobe und ihr Führerschein abgenommen.

Die Sachschadenhöhe wird auf 10500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell