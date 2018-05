POL-UN: Schwerte, bei Verkehrsunfall verletzte Person

Schwerte (ots) - Nach Angaben von Beteiligten und Zeugen fuhr gestern, am 04.05.2018, eine 49jährige PKW-Fahrerin aus Schwerte als Linksabbiegerin vom Rosenweg in die Theodorstraße. Hierbei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Roller eines 34jährigen Mannes aus Schwerte. Dieser stürzte und verletzte sich dabei. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Sachschadenhöhe wird auf 3.400 Euro geschätzt.

