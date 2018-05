Unna (ots) - Am Donnerstag (03.05.2018) fuhr eine 23 jährige Unnaerin auf der Iserlohner Straße aus Richtung Innenstadt kommend. Sie hielt an der Kreuzung B 1 zunächst bei Rot an, fuhr dann aber nach Zeugenaussagen trotz Rot zeigender Ampel doch in den Kreuzungsbereich ein. Hier stieß sie dann mit einer von rechts kommenden, in Richtung Werl fahrenden 19 jährigen Holzwickederin zusammen. Durch den Aufprall wurde der PKW der Unnaerin gegen einen Ampelmasten geschleudert. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt, die Holzwickederin schwer. Beide Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht. Es entstand zu dem ein Sachschaden von etwa 16 000 Euro. Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge teilweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell