Holzwickede/ Kamen (ots) - In einem Supermarkt am Zollpost in Kamen wurde einer 77jährigen Kamenerin am 13.12.2017 die Geldbörse aus ihrem Rollator entwendet. Im Nachhinein erinnerte sie sich, dass sie in der Drogerieabteilung von einem Mann angesprochen worden und gefragt worden sei, ob man die Zahncreme auch für die Haare benutzen könne. Währenddessen verschwand die Frau, die sich zuvor bei dem Mann aufgehalten hatte, aus ihrem Blickfeld. Vermutlich griff diese währenddessen in den Rollatorkorb und nahm die Geldbörse an sich.

Mit der darin befindlichen Debitkarte hob der männliche Täter Bargeld an einem Geldautomaten in Holzwickede ab. Der Mann ist ca. 60 Jahre alt, ca. 175 cm groß, korpulent, sprach Deutsch mit Akzent. Nach Durchführung sämtlicher anderer polizeilichen Ermittlungen werden nun auf Beschluss des Amtsgerichts Dortmund Lichtbilder des Beschuldigten, die im Geldinstitut aufgenommen wurden, veröffentlicht.

Die persönlichen Papiere der Geschädigten wurden noch am Tattag in einem öffentlichen Mülleimer an der Nordstraße in Holzwickede aufgefunden.

Wer erkennt den abgebildeten Beschuldigten? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

