Bergkamen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (02.05.2018) hebelten Unbekannte ein Fenster zu einer Spielhalle an der Bambergstraße auf. Sie stiegen in das Gebäude ein und brachen einen Spielautomaten auf. Weiterhin versuchten sie erfolglos einen vorgefundenen Tresor aufzubrechen. Bisher liegen keinen Angaben zu möglicher Beute vor.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

