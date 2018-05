Fröndenberg (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag (28.04.2018) bis Montagmorgen (30.04.2018) stiegen unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Firma für Bausysteme auf einem Gelände an der Ardeyer Straße ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und die dort abgestellten Fahrzeuge, die sie mit aufgefundenen Schlüsseln öffnen konnten. Die Täter entwendeten einen Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen UN-DS 9090. Mit diesem transportierten sie vermutlich ebenfalls entwendete Werkzeugmaschinen und die Beute von drei weiteren betroffenen Firmen des gleichen Geländes ab.

Drei abgestellte Baucontainer einer Firma brachen die Täter ebenfalls auf. Ob daraus etwas entwendeten wurde, steht bisher noch nicht fest.

Bei einem Stahlverarbeitungsbetrieb brachen die Täter Eingangstüren auf und entwendeten kupferne Arbeitsaufsätze und diverse Werkzeugmaschinen.

Auch in eine Lackiererei stiegen die Täter ein. Ob hier etwas entwendet wurde, konnte allerdings bisher noch nicht in Erfahrung gebracht werden.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise zu allen Sachverhalten bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

