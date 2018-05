Werne (ots) - In der Nacht zu Samstag (28.04.2018) haben unbekannte Einbrecher eine Fensterscheibe zu einer Bäckerei an der Stockumer Straße eingeschlagen und sind in das Gebäude eingestiegen. Sie durchsuchten die Räume, entwendeten aber offensichtlich nichts.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell