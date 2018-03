Bergkamen (ots) - Am Donnerstag, den 01.03.2018 ist ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Westenhellweg verletzt worden. Ein 51-jähriger Opel Fahrer aus Waltrop fuhr auf der Jahnstraße und wollte über die Kreuzung Westenhellweg in die Dorfstraße fahren. Dabei übersah er den 48-jährigen Rollerfahrer aus Bergkamen, der auf dem Westenhellweg in Richtung Lünen fuhr. Im Baustellenbereich fuhr der in die rechte Fahrzeugseite und wurde dabei über den PKW geschleudert. Durch die Besatzung eines RTW und eines Rettungshubschraubers wurde der Verletzte zunächst erstversorgt und dann mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 3500EUR.

