POL-UN: Unna - Fahrradfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Unna (ots) - Am Dienstagabend, 27.02.2018 gegen 21:45 Uhr befuhr ein 33jähriger Fahrradfahrer die Obere Husemannstraße in nördlicher Richtung. An der Bahnunterführung fuhr er mit dem Rad die Treppenstufen hinunter und stürzte. Nach dem Sturz schob er das Fahrrad bis zum Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Straße/ Hansastraße. Ein aufmerksamer Pkw-Fahrer bemerkte dort den erheblich verletzten Mann, der am Kreisverkehr halb über einem Zaun hing. Er verständigte einen Rettungswagen, der den Verletzten in ein Krankenhaus brachte. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass gegen den Fahrradfahrer ein Haftbefehl besteht.

