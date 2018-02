Kamen (ots) - In der Zeit von Montag auf Dienstag (26.02. - 27.02.2018), zwischen 18.00 und 05.15 Uhr haben Unbekannte einen schwarzen VW Golf 5 von der Westicker Straße gestohlen. Der Kombi war auf dem Parkstreifen abgestellt. Am Fahrzeug waren die Kennzeichen UN-LW 2907 angebracht. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

