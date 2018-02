Selm (ots) - Am Sonntagmittag (25.02.2018) fuhr gegen 11.55 Uhr ein 78 jähriger Nordkirchener auf der Südkirchener Straße in Richtung Selm. Mehrere Zeugen bemerkten, dass der Mann in Schlangenlinien fuhr, mehrfach in den Gegenverkehr geriet und entgegenkommende Fahrzeugführer einen Zusammenstoß nur durch Ausweichmanöver verhindern konnten. Als der Nordkirchener erneut in den Gegenverkehr geriet, konnte ein 19 jähriger Selmer zwar noch einen Frontalzusammenstoß verhindern, die Fahrzeuge berührten sich jedoch seitlich. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6 000 Euro.

Da der Nordkirchener den Eindruck erweckte, dass er körperlich oder geistig nicht mehr in der Lage ist, ein Kraftfahrzeug zu führen, wurde sein Führerschein auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

