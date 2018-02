POL-UN: Bönen - Einbruch in Firmen-LKW und Diebstahl von Werkzeugmaschinen

Bönen (ots) - In der Zeit von Freitag, 23.02.2018, 23:00 Uhr, bis Samstag, 24.02.2018, 07:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter an der Straße Am Südholz in einen auf dem Hof des Firmen-Inhabers geparkten Firmen-LKW eingebrochen. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 zu melden.

