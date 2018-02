POL-UN: Holzwickede - Nächtlicher Diebstahl eines Audi SQ 5

Holzwickede (ots) - In der Zeit von Freitag, 23.02.2018, 21:30 Uhr, bis Samstag, 24.02.2018, 06:30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein schwarzer Audi SQ 5 mit dem amtlichen Kennzeichen UN-W 545 vom Stellplatz eines Einfamilienhauses an der Goethestraße entwendet. Das Fahrzeug verfügte über das so genannte "Keyless-Go-System." Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 zu melden.

