POL-UN: Selm - Einbruch in Jugendzentrum am Pädagogenweg

Selm (ots) - Am Freitag, 23.02.2018, gegen 16:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in ein Jugendzentrum am Pädagogenweg. Die Tat dürfte im Zeitraum ab Donnerstag, 22.02.2018, 22:30 Uhr, sehr wahrscheinlich während der Nacht zum Freitag, durch bislang unbekannte Täter verübt worden sein. Sie hebelten zwei Fenster auf und erbeuteten lediglich einen geringen Betrag an Münzgeld. Hinweise über verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0.

