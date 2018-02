POL-UN: Bönen - Einbruchs-Versuch in Mehrfamilienhaus an der Fritz-Winter-Straße während der Anwesenheit von Bewohnern

Bönen (ots) - Am Samstag, 24.02.2018, kam es gegen 19:40 Uhr zu einem dreisten Einbruchs-Versuch in ein Mehrfamilienhaus an der Fritz-Winter-Straße. Mindestens ein unbekannter Täter hebelte die rückwärtige Terrassentür einer Erdgeschoss-Wohnung auf. Beim Einsteigen in die Wohnung verursachte er Geräusche, welche die anwesenden Bewohner aufmerksam machten und in dem betroffenen Raum nachschauen ließen. Der unbekannte Täter ergriff sofort die Flucht und konnte nur sehr vage beschrieben werden. Er war dunkel gekleidet und auffallend groß, etwa 185 bis 190 cm. Eine weitergehende Beschreibung liegt bislang nicht vor. Nach ersten Feststellungen der Betroffenen wurde nichts entwendet. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Mögliche Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 zu melden.

