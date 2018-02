POL-UN: Fröndenberg - Einbruch in Zweifamilienhaus in Ostbüren

Fröndenberg (ots) - Am Freitag, 23.02.2018, wurde im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 20:30 Uhr in ein Zweifamilienhaus an der Straße Am Rodbusch in Ostbüren eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf, drangen in das Haus ein und durchsuchten zunächst die Erdgeschosswohnung. Dann wurde im Haus noch eine weitere Tür aufgebrochen und die Wohnung im Keller ebenfalls durchsucht. Zum entwendeten Diebesgut liegt noch keine abschließende Aufstellung vor. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell