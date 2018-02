POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit verletzter Pedelec-Fahrerin in Heeren-Werve

Kamen (ots) - Am Freitag, 23.02.2018, kam es gegen 16:30 Uhr an der Kreuzung Westfälische Straße / Südfeld in Heeren-Werve zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 77 jährige Pedelec-Fahrerin aus Unna verletzt wurde. Sie war mit dem Pedelec auf der Westfälischen Straße Richtung Werver Mark gefahren. An der Kreuzung Südfeld kam es aus ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß mit dem Opel Astra einer 69 jährigen Frau aus Kamen, die die Straße Südfeld in Richtung Schlosserstraße befuhr. Die Pedelec-Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 550 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell