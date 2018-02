POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und drei Verletzten auf der Hörder Straße

Schwerte (ots) - Am Freitag, 23.02.2018, kam es gegen 13:20 Uhr auf der Hörder Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen fuhr die 58 jährige Fahrerin eines Ford C-Max aus Dortmund stadteinwärts auf den verkehrsbedingt an einer Ampel vor ihr wartenden Smart einer 54 jährigen Frau aus Iserlohn auf und schob diesen gegen den davor wartenden VW Golf eines 52 jährigen Mannes aus Recklinghausen. Alle drei beteiligten Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt. Die 58 jährige Dortmunderin und die 54 jährige Iserlohnerin wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Ford der Dortmunderin und der Smart der Iserlohnerin waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme dauerte bis gegen 14:20 Uhr. Durch verkehrsregelnde Maßnahmen konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

