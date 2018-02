Fröndenberg (ots) - Am Freitag, 23.02.2018 gegen 10:20 Uhr fuhr eine 18 jährige Iserlohnerin mit ihrem Pkw auf der Ostbürener Straße in Richtung Ortsausgang. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte zunächst mit den Randsteinen am rechten Fahrbahnrand. Anschließend geriet sie in den Gegenverkehr und streifte hier den entgegenkommenden Pkw eines 72-jährigen Fröndenbergers. Der Pkw der 18-jährigen kam schließlich im Vorgarten eines Anwohners zum Stehen. Der Fröndenberger sowie die Iserlohnerin und ihre beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro. Die Ostbürener Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

