59174 Kamen (ots) - am 25.12., gegen 01.45 Uhr, wurde auf einem Parkplatz an der Straße Nordenmauer durch unbekannte Täter ein Pkw in Brand gesetzt. Trotz Einsatz der Feuerwehr Kamen brannte der BMW total aus und wurde sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

