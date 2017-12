59192 Bergkamen (ots) - In der Zeit vom 24.12., 19.00 Uhr, bis zum 25.12., 00.40 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße ein. Nach Durchsuchen der Räume entkamen die Täter unerkannt mit Schmuck.

