POL-UN: Unna - Raub auf einen Supermarkt durch zwei maskierte Täter mit Schusswaffen - Täter flüchtig

Unna (ots) - Am Samstagabend, des 23.12.2017, gegen 20:00 Uhr, betraten zwei maskierte Personen einen Supermarkt in Unna, Ortsteil Hemmerde, in der Hemmerder Dorfstraße. Ein Täter forderte von der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Dabei hielt er augenscheinlich eine Schusswaffe in der Hand. Zeitgleich war ein zweiter Täter mit anwesend, der ebenfalls eine Schusswaffe in der Hand hielt. Nachdem die Täter die Beute erhielten, flüchteten diese Richtung Norden. Sofort eingeleitet Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verliefen bis jetzt ohne Erfolg. Es wurde Bargeld erbeutet. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

Die beiden Täter werden von den Zeugen folgendermaßen beschrieben: Die erste Person sei ca. 1,80m groß, männlich, ca. 18-20 Jahre alt, deutschsprachig, bekleidet mit einer schwarzen Sturmhaube, schwarzer Jacke, schwarzer Pullover, schwarzer Jogginghose, schwarze Sportschuhe und einer schwarzen Sporttasche. Die zweite Person sei etwas kleiner, ebenfalls männlich und zwischen 18-20 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Sturmhaube, schwarz-weißem Schal, dunkler Pullover, schwarzer Jacke und einer schwarzen Jogginghose mit silbernen Längsstreifen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder 02303-921-0 entgegen.

