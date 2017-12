POL-UN: Selm - Alleinunfall - Pkw im Graben - Fahrer erheblich alkoholisiert

Selm (ots) - Am heutigen Samstagmorgen (23.12.), gegen 04.00 Uhr, ereignete sich an der Waltroper Straße, zwischen Waltrop und Bork ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 33-jähriger Dortmunder war mit seinem Pkw in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und in den angrenzenden Graben gefahren.

Der allein anwesende Fahrzeughalter des beschädigten Pkw hatte zunächst abgestritten, mit seinem Pkw gefahren zu sein. Erhebliche Widersprüche zu Angaben des vermeintlichen Fahrers ließen allerdings zweifelsfrei den Schluss zu, dass es sich bei der angetroffenen Person auch um den Fahrer des Pkw handelte. In der Atemluft des Dortmunders wurde zudem deutlich Alkohol festgestellt. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

