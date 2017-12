POL-UN: Unna - Einbruchsdiebstahl - Schaufenster mit Gullideckel eingeschlagen

Unna (ots) - In der vergangenen Nacht (23.12.), gegen 04.15 Uhr, war einem Passanten aufgefallen, dass offensichtlich in ein Sportgeschäft an der Massener Straße eingebrochen worden war. Die alarmierte Polizei konnte tatsächlich einen vollendeten Einbruch in das Geschäft feststellen. Bislang unbekannte Täter hatten mit einem ausgehobenen Gullideckel und Pflastersteinen die Schaufensterscheibe einer Vitrine eingeschlagen und diverse Sportartikel, darunter auch Sportschuhe, entwendet. Die konkrete Tatzeit kann bisher nicht genau benannt werden. Ebenso liegen noch keine genauen Angaben zu Art und Umfang des Diebesgutes vor.

Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes festgestellt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter der Telefonnummer 02303 - 921-3120 oder Telefon 02303 - 921 0, zu wenden.

