Unna (ots) - In der Zeit von Donnerstag auf Freitag (21.12. - 22.12.2017), zwischen 18.00 und 08.45 Uhr sind Unbekannte in eine Reinigung am Massener Hellweg eingebrochen. Durch ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes gelangten sie in die Räumlichkeiten. Nach ersten Feststellungen wurde eine Porzellanfigur, in der sich Trinkgeld befand gestohlen. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweis bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell