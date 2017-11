Wem gehört dieses Mountainbike? Hinweise an die Polizei Schwerte Bild-Infos Download

Schwerte (ots) - An der Straße "Auf der Heide" (Nähe Letmather Straße) in Schwerte-Ergste wurden zwei Fahrräder aufgefunden, die zusammen an einen Laternenmasten gekettet waren. Ermittlungen ergaben, dass eines der Fahrräder am 16.10.2017 an einem Fahrradständer einer Schule an der Ostberger Straße entwendet worden war. Eine entsprechende Anzeige war bei der Polizei erstattet worden. Das Fahrrad wurde dem Eigentümer wieder ausgehändigt. Das zweite Fahrrad konnte bislang nicht zugeordnet werden. Aufgrund der Auffindesituation ist davon auszugehen, dass es sich hierbei ebenfalls um Diebesgut handelt und der Täter die Räder dort zum Abholen abgestellt hat. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher und fragt nun: Wer vermisst ein blau-silber-farbenes Mountainbike Steppenwolf "Tycoon" XC mit Shimano-Deore Gangschaltung? Der Eigentümer kann sich mit entsprechendem Eigentumsnachweis bei der Polizei in Schwerte melden. Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell