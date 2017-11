Unna (ots) - Am Dienstagnachmittag (14.11.2017) fuhren gegen 15.50 Uhr mehrere PKW auf der B 1 in Richtung Unna und mussten an der Kreuzung Provinzialstraße an einer roten Ampel anhalten. Eine 39 jährige Holzwickederin bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den PKW eines 64 jährige Kameners auf. Durch den Aufprall wurde sein PKW noch auf den eines 43 jährigen Fahrers aus Osnabrück geschoben. Die Holzwickederin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, musste aber nicht vor Ort ärztlich behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 11 000 Euro.

