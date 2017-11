Schwerte (ots) - In der Nacht zu Dienstag (14.11.2017) schlugen unbekannte Täter an einem an der Gerhart-Hauptmann-Straße abgestellten weißen BMW eine Seitenscheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Fahrzeug. Aus dem Fahrzeug bauten sie das Lenkrad mit Airbag aus und entwendeten die Teile.

Ein an der Kopernikusstraße abgestellter schwarzer BMW wurde auf unbekannte Weise geöffnet. Aus diesem PKW wurden das Lenkrad und das Navigationsgerät ausgebaut und entwendet.

Hinweise zu beiden Sachverhalten bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

