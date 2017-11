Unna (ots) - In der Nacht zu Dienstag (14.11.2017) haben unbekannte Einbrecher ein Fenster zu den Büroräumen eines Busunternehmens am Büddenberg aufgebrochen. Sie stiegen in das Gebäude ein und durchsuchten sämtliche Schränke. Nach ersten Feststellungen wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

In ein Einfamilienhaus an der Stoffenhofstraße stiegen Unbekannte zwischen Freitagmittag (10.11.2017) und Montagnachmittag (13.11.2017) ein, nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten. Sie durchsuchten alle Räume. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen bislang nicht vor.

Am Montag (13.11.2017) hebelten bisher unbekannte Einbrecher zwischen 9.30 Uhr und 14.30 Uhr eine Terrassentür an einem Einfamilienhaus an der Massener Bahnhofstraße auf. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld und ein Mobiltelefon.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell