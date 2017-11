POL-UN: Unna - Bürger und Polizei: "Wir machen Musik" - Adventskonzert in Unna

Regionalkonzert Bürger und Polizei Unna 2017 Bild-Infos Download

Unna (ots) - Der Chorverband der Deutschen Polizei e.V. richtet im Namen des Innenministeriums des Landes Nordrhein- Westfalen unter dem Motto Bürger und Polizei: "Wir machen Musik" in diesem Jahr fünf Regionalkonzerte in verschiedenen Kreispolizeibehörden in NRW aus.

Am Sonntag, 10.12.2017 findet in der katholischen Kirche St. Martin in Unna um 16 Uhr bereits das 10. Regionalkonzert mit dem Chorverband der Deutschen Polizei e.V., dem "M.G.V. Frohsinn Unna e.V." und dem Landespolizeiorchester der Polizei NRW statt.

Vom Stress der Vorweihnachtszeit befreien und auf das bevorstehende Fest vorbereiten wollen Musiker und Sänger. Wer bereits an den vergangenen neun gemeinsamen Konzerten "Bürger und Polizei singen und musizieren" teilnehmen konnte, wird sich auf ein schönes stimmungsvolles Konzert mit neuen und alten Weihnachtsliedern freuen.

Mitwirkende des diesjährigen Adventskonzerts sind:

- der M.G.V. Frohsinn Unna e.V. , für den das Konzert eine weitere Großveranstaltung zu seinem diesjährigen 70. Jubiläumsjahr ist

- das Harmonie-Ensemble des Landespolizeiorchesters NRW

- der Pianist Alexander Nolte sowie

- der PolizeiFrauenChor Köln e.V. , der zum ersten Mal in Unna auftreten wird.

Die darbietenden Künstler haben, der vorweihnachtlichen Zeit entsprechend, ein attraktives musikalisches Programm zusammengestellt, das deutsche Weihnachtslieder, amerikanische Spirituals und international bekannte Melodien beinhaltet.

Karten sind für 10 Euro an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:

- I - Punkt Unna im ZIB, Lindenplatz 1, Unna

- Hellweger Anzeiger, Wasserstraße 20, Unna

- bei den Mitgliedern des MGV Frohsinn Unna (Kartenreservierungen telefonisch möglich unter der Rufnummer 02303/80050)

Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna