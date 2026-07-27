Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Lippstädter Fleischereibetrieb - Mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen

Lippstadt (ots)

In der Nacht auf Freitag (24. Juli 2026) sind bislang unbekannte Täter in einen Fleischereibetrieb an der Welserstraße in Lippstadt eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr, und Freitagmorgen, 4.30 Uhr, gewaltsam über zwei eingeschlagene Fenster Zugang zu den Büroräumen.

Dort wurden Schränke und Schubladen durchwühlt sowie unter anderem Teile der Videoüberwachung entwendet. Anschließend gelangten die Täter in den Verkaufsraum und brachen dort zwei Kassensysteme auf.

Die Unbekannten entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Darüber hinaus wurden beide Kassensysteme erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich allein hierfür auf rund 40.000 Euro.

Im Rahmen der Tatortaufnahme wurde außerdem ein Loch in einem Zaun festgestellt, das vermutlich als Fluchtweg genutzt wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Welserstraße beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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