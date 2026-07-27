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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand auf dem Gelände eines Sportschützenvereins - Kriminalpolizei ermittelt

Werl (ots)

Am Sonntagabend (26. Juli) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 20 Uhr zu einer Rauchentwicklung auf dem Gelände eines Sportschützenvereins an der Straße Zum Salzbach in Werl gerufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war im Bereich einer Schießbahn ein Brand festzustellen. Die Freiwillige Feuerwehr Werl löschte das Feuer. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei übernahm noch am Abend die Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden auf dem Gelände mehrere Gegenstände bewegt. Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in das Vereinsgebäude ergaben sich zunächst nicht. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sportschützenvereins oder der angrenzenden Wege beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 bei der Polizei zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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