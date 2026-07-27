Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand auf Balkon in Mehrfamilienhaus

Soest (ots)

Am Freitagnachmittag (24. Juli) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 16:27 Uhr zu einem Balkonbrand am Ruploher Weg in Soest gerufen.

Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte war auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung bereits eine leichte Rauchentwicklung sowie kleinere Flammen sichtbar. Die Einsatzkräfte evakuierten umgehend das Mehrfamilienhaus und verschafften sich Zugang zur betroffenen Wohnung, um auszuschließen, dass sich noch Personen darin befanden.

Anschließend begannen die Beamten mit einem Feuerlöscher, den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr einzudämmen. Die Feuerwehr übernahm anschließend die vollständigen Löscharbeiten.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte eine nicht vollständig erloschene Zigarette den Brand verursacht haben. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder eine Fremdeinwirkung ergaben sich bislang nicht.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell