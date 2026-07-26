Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brandstiftung bei Waldbrand nicht ausgeschlossen

Rüthen (ots)

Am vergangenen Samstag wurden sowohl der Feuerwehr, als auch der Polizei gegen 16:50 Uhr ein Waldbrand nördlich der Möhnestraße im Rüthener Ortsteil Altenrüthen gemeldet. Durch die Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass dort cirka 200-250 Quadratmeter Waldboden Feuer gefangen hatte. Durch die Feuerwehr konnte das Brandgeschehen zeitnah gelöscht werden. Eine Gefahr für Menschen oder bedeutende Sachwert gab es zu keinem Zeitpunkt. Nach ersten Ermittlungen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen. (rs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell