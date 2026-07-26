Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Einbruch in Telekom Geschäft gesucht

Geseke (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Othmarstraße in Geseke zu einem Einbruch in das dortige Telekom Geschäft. Durch den/die bislang unbekannten Täter wurde die Eingangstür des Geschäftes nahezu vollständig zerstört. Da die Tat eher zufällig auffiel, kann die Tatzeit seitens der Polizei nicht genau eingegrenzt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder den flüchtigen Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen. (rs)

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