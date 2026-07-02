Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in unbewohntes Haus

Warstein (ots)

Ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus im Dammweg in Warstein war in der Zeit zwischen Montag (29. Juni), 16 Uhr, und Mittwoch (1. Juli), 15:30 Uhr Ziel eines Einbruchs.

Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten durch eine gewaltsam geöffnete Kellertür in das Gebäude. Im Haus wurden mehrere Räume und Schränke durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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