Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Bürocontainer eines Windparks - Polizei sucht Zeugen

Ense (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 30. Juni, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 1. Juli, 07:30 Uhr, einen Bürocontainer auf einer Baustelle eines neu errichteten Windparks an der Straße Zum Stüttingshof in Ense betreten und daraus zahlreiche Arbeitsgeräte entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten der oder die Täter auf bislang ungeklärte Weise in den verschlossenen Container. Entwendet wurden unter anderem zwei Dockingstationen mit Headsets der Marke Dell, ein Makita-Akkuschrauber, ein Werkzeugkoffer, ein Nivelliergerät, eine Kletterausrüstung mit Helm sowie zwei digitale Messschieber.

Gegen 09:00 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter den Diebstahl. Bereits kurz zuvor war die Hülle der entwendeten Kletterausrüstung etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt in einem Feld aufgefunden worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Windparks oder der umliegenden Feldwege beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921 91000 oder bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

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