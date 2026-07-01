POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jähriger aus Bad Sassendorf

Lippstadt (ots) - Auf der Loher Straße bei Lippstadt-Benninghausen gab es am Dienstagabend (30. Juni) innerhalb weniger Minuten zwei Verkehrsunfälle, bei denen insgesamt fünf Personen verletzt wurden. Ein 47-jähriger Mann aus Lippstadt fuhr gegen 17:45 Uhr mit einem Mercedes Vito auf der Loher Straße in Richtung Benninghausen. Im Bereich der Einmündung zur Straße "Dickbrede" geriet das Fahrzeug auf regennasser ...

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