POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jähriger aus Bad Sassendorf
Bad Sassendorf (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Mira V. wird hiermit zurückgenommen. Die 12-Jährige wurde wohlbehalten in Bad Sassendorf angetroffen. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verwenden.(lh)
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