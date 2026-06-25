POL-SO: 40-jähriger Vermisster wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Möhnesee (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 40-jährigen Simon Pascal K. aus Möhnesee wird hiermit zurückgenommen. Der Mann wurde wohlbehalten in Soest angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe aus der Bevölkerung und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verbreiten.
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