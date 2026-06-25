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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 40-jähriger Vermisster wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Möhnesee (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 40-jährigen Simon Pascal K. aus Möhnesee wird hiermit zurückgenommen. Der Mann wurde wohlbehalten in Soest angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe aus der Bevölkerung und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verbreiten.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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