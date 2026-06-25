POL-SO: 40-jähriger Vermisster wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Soest (ots) - Ein Ehepaar aus Soest wurde am Mittwochvormittag (24. Juni) Opfer eines räuberischen Diebstahls. Nachdem der Ehemann gegen 10:30 Uhr bei der Sparkasse an der Marktstraße in Soest Geld abgehoben hatte und gegen 11:20 Uhr zur eigenen Wohnung in der Meister-Conrad-Straße zurückgekehrt war, sei ihm ein bislang unbekannter Mann in die Wohnung gefolgt. Dieser habe sich als Pfleger ausgegeben und und den ...

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